Англия

Второй гол бразильца в ворота Лестера вошел в историю Ливерпуля.

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль разгромил Лестер со счетом 0:4.

Одним из героев встречи в составе мерсисайдского клуба стал Роберто Фирмино, который оформил в ворота "лис" дубль.

Примечательно, что второй гол бразильского форварда стал 500-м для Ливерпуля во всех соревнованиях с того момента, как команду возглавил Юрген Клопп.

Ливерпуль занимает первую строчку в чемпионате Англии после 18 туров, имея в своем активе 52 набранных очка. "Красные" пока не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне АПЛ.

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