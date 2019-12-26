Второй гол бразильца в ворота Лестера вошел в историю Ливерпуля.
Юрген Клопп и Роберто Фирмино, Getty Images
26 декабря 2019, 23:58
В матче 19-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль разгромил Лестер со счетом 0:4.
Одним из героев встречи в составе мерсисайдского клуба стал Роберто Фирмино, который оформил в ворота "лис" дубль.
Примечательно, что второй гол бразильского форварда стал 500-м для Ливерпуля во всех соревнованиях с того момента, как команду возглавил Юрген Клопп.
Ливерпуль занимает первую строчку в чемпионате Англии после 18 туров, имея в своем активе 52 набранных очка. "Красные" пока не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне АПЛ.
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