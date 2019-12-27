Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон досрочно завершил поединок.
Джордан Хендерсон, Getty Images
27 декабря 2019, 00:35
В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги Лестер на своем поле принимал Ливерпуль.
На 80-й минуте игры на газоне оказался Джордан Хендерсон. После того, как медики оказали ему помощь, было принято решение о замене.
На 82-й минуте вместо него на поле появился Адам Лаллана. Подробности травмы Хендерсона на данный момент неизвестны.
В итоге, Ливерпуль на выезде разгромил Лестер – 4:0.
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