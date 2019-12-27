Англия

Главный тренер Ливерпуля поделился мнением о своей команде.

Накануне Ливерпуль на выезде разгромил Лестер и увеличил отрыв от второго места, на котором и находятся "лисы".

"Мы сами можем писать свою историю. Никогда прежде в истории британского футбола, как минимум, команда с таким большим преимуществом не теряла своего лидерства до конца чемпионата. Это звучит, на мой взгляд, негативно. Почему мы должны думать о чем-то подобном?", — приводит слова Клоппа Sky Sports.

"Я могу вам сказать, что в следующих пяти матчах мы играем с Вулверхэмптоном,Шеффилд Юнайтед, Эвертоном, Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед. По моему мнению, еще ничего не решено и мы должны сыграть во всех этих матчах наилучшим образом".

Ливерпуль имеет перевес над Лестером в 13 баллов (у "лис" на одну игру больше) и над Ман Сити в 14 очков.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.