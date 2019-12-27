Англия

Главный тренер "синих" прокомментировал поединок против Саутгемптона.

Челси уступил Саутгемптону на своем поле со счетом 0:2. Фрэнк Лампард рассказал, чего не хватило ео команде.

"На нашем стадионе было слишком спокойно. Отчасти это можно объяснить праздничным настроением, но это ни в коей мере не может служить оправданием тому, что мы увидели на поле. Зрителям нравятся удары, опасные кроссы, но сегодня мы не создали явных моментов и должны действовать более агрессивно и качественно при игре с мячом.

Мы были неэффективны в завершающей стадии и должны работать над этим. Безусловно, сейчас очень насыщенный период сезона, но все команды находятся в равных условиях, поэтому усталость не может быть оправданием подобных выступлений. Мы должны как можно скорее извлечь уроки и улучшить свою игру", — приводит слова Лампарда официальный сайт Челси.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Челси — Саутгемптон.