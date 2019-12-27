Англия

В 19-м туре английской Премьер-лиги Челси уступил Саутгемптону.

Челси на своем поле принимал Саутгемптон в 19-м туре чемпионата Англии. Подопечные Фрэнка Лампарда знали, что Тоттенхэм обыграл Брайтон, поэтому "синим" необходимо было обыграть "святых", чтобы удерживать отрыв в шесть очков.

Тем не менее, коллектив 41-летнего специалиста со своей задачей не справился, уступив Саутгемптону на Стэмфорд Бридж.

Обзор матча:

Челси – Саутгемптон 0:2

Голы: Обафеми, 31, Редмонд, 73.

Челси: Кепа – Рюдигер, Зума (Маунт, 46), Томори – Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Эмерсон – Хадсон-Одои (Пулишич, 67), Абрахам, Виллиан (Педро, 84).

Саутгемптон: Маккарти – Седрик, Стивенс, Беднарек, Бертранд – Армстронг (Ромеу, 84), Уорд-Праус, Хойбьерг, Редмонд – Обафеми (Ингс, 69), Адамс (Буфал, 80).

Предупреждения: Жоржиньо, Томори, Канте – Бертранд, Буфал.