Англия

В 19-м туре Эвертон минимально на своем поле сумел обыграть Бернли.

Эвертон принимал на своем поле Бернли — это был дебютный поединок для Карло Анчелотти на посту главного тренера "ирисок".

Близился конец поединка и счет шел к ничьей, однако ситуацию под контроль взял форвард Калверт-Льюин, который забил гол на 80-й минуте и принес итальянскому специалисту победу в дебютной игре.

Обзор матча:

Эвертон — Бернли 1:0

Гол: Калверт-Льюин, 80

Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Холгейт, Мина, Динь — Сидибе (Уолкотт, 90), Сигурдссон, Делф, Бернард (Кин, 77) — Ришарлисон (Дэвис, 86), Калверт-Льюин.

Бернли: Поуп — Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор — Брэйди (Гудмундссон, 68), Корк (Лонг, 88), Вествуд, Макнил Вуд — (Барнс, 74), Родригес.

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