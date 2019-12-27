Англия

19-летний вингер перестал попадать в состав Лидс Юнайтед.

Нападающий Джек Кларк, выступавший в этом сезоне на правах аренды за Лидс, вернется в Тоттенхэм.

Руководство "шпор", похоже, приняло решение вернуть 19-летнего англичанина из-за того, что он провел в текущей кампании всего 19 минут в футболе "белых".

"Мы благодарим Джека за его усилия и желаем ему удачи в будущем", — сказано на официальном сайте Лидс.

Кларк присоединится к "шпорам" в январе 2020 года. Пока неизвестно, будет ли Тоттенхэм отдавать его в очередную аренду.

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