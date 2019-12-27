Англия

Левый защитник "горожан" допустил нелепую ошибку, после которой соперник забил гол.

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон совершил камбэк и обыграл Манчестер Сити (3:2).

Стоит отметить, что "горожане" комфортно вели в счете (0:2), при этом играя в меньшинстве практически весь поединок. Однако больше всего запомнилась ошибка Бенжамена Менди в моменте со вторым голом Вулверхэмптона.

Защитник Ман Сити хотел отпустить мяч за пределы поля и сыграть корпусом в своей штрафной, но Адама Траоре без проблем оттолкнул француза, отдал пас на Хименеса, который и вернул равновесие в счете.

Позже Манчестер Сити пропустил и третий гол, но именно ошибка Менди точно станет объектом обсуждений среди болельщиков и футбольных экспертов.

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