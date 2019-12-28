Англия

Сразу несколько игроков могут оставить Этихад летом 2020 года.

Манчестер Сити может устроить распродажу предстоящим летом, сообщает The Athletic.

По информации источника, покинуть команду могут форвард Габриэль Жезус и защитники Николас Отаменди и Бенжамен Менди.

В частности, деньги от продажи пойдут на обновление состава.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити нашел замену Давиду Силве в ПСВ. Также Габриэль Жезус считает, что "Агуэро стар, и настало его время".

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