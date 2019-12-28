Нидерланды. Новость

Полузащитник ПСВ Мохаммед Амин Ихаттарен стал трансферной целью Манчестер Сити.

Намереваясь омолодить состав, Манчестер Сити подыскивает потенциальный замены своим лидерам. В частности, Давида Силву, по мнению Хосепа Гвардиолы, сможет заменить Мохаммед Амин Ихаттаре из ПСВ — сообщает Football Oranje.

17-летний полузащитник молодежной сборной Нидерландов (U-19) второй сезон выступает в первой команде ПСВ, сыграв 27 матчей в Эредивизии (3 гола), 1 матч в Кубке Нидерландов (1 гол) и 9 матчей в Лиге Европы (3 года).

Ранее, после поражения от Вулверхэмптона, тренера Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что в этом сезоне чемпионская гонка для его команды завершилась.

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