Англия

Манчестер Юнайтед обыграл Бернли и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.

В рамках 20-го тура АПЛ Бернли на своем поле принимал Манчестер Юнайтед. До конца матча была интрига — разница в один мяч оставляла шансы "бордовым" отыграться.

Тем не менее, МЮ воспользовался своим моментом в компенсированное время и установил окончательный счет — победа в два гола.

Обзор матча:

Бернли — Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Мартиаль, 44, Рашфорд, 90+5

Бернли: Поуп — Бардсли, Тарковски, Ми, Тейлор — Хендрик (Родригес, 59), Вествуд, Корк (Брэди, 87), МакНейл — Вуд, Барнс (Гудмундссон, 68).



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Линделеф, Магуайр, Уильямс — Фред, Матич — Джеймс, Перейра (Лингард, 73), Рашфорд — Мартиаль (Шоу, 89).

Предупреждения: Бардсли, Ми, Тейлор, МакНейл — Уильямс, Фред, Лингард.