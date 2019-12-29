Англия

Лондонский клуб готовится к расставанию со швейцарцем.

Арсенал не намерен удерживать полузащитника Гранита Джаку и планирует выручить за него около 40 миллионов евро, сообщает Sky Italy.

Швейцарский хавбек испортил отношения с руководством лондонского клуба и может покинуть клуб в январе.

В подписании Джаки заинтересована Герта, которая уже согласовала с ним личный контракт. Ранее берлинский клуб предлагал "канонирам" 35 млн евро за футболиста.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 16 поединков в футболке Арсенала, отличившись одним ассистом.

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