Англия

Форвард Лиона имеет шанс переехать на Туманный Альбион.

Как утверждает Le10Sport, нападающий Лиона Мусса Дембеле в ближайшее время может пополнить ряды Арсенала.



По данным источника, руководство "канониров" опасается, что форварды Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг планируют покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно, поэтому намерены укрепить ряды игроком "ткачей".

В текущем сезоне чемпионата Франции Дембеле забил 10 голов в 18 поединках.

Ранее сообщалось, что Арсенал также хочет приобрести футболиста в центр поля, купив хавбека Лестера Уилфрида Ндиди.