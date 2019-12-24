Англия

Лондонский клуб нацелился на хавбека Лестера.

Полузащитник Лестер Уилфрид Ндиди попал в сферу интересов Лестера, информирует издание The Guardian.

"Канониры" хотят укрепить среднюю линию в январе и попытаются подписать нигерийского хавбека. Руководство лондонского клуба готово предложить за футболиста около 40 млн фунтов.

Действующий контракт Ндиди с Лестером рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 20 поединков в футболке "лис", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Арсенал такжезаинтересован в подписании нападающего Байера Кевина Фолланда.

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