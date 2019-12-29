Англия

Главный тренер Ливерпуля ожидает тяжелый отрезок сезона.

Юрген Клопп накануне поединка против Вулверхэмптона отметил, что его команде нужно еще больше прогрессировать, а также сказал, что впереди команду поджидают неудачи.

"Я не дурак, и понимаю, что перед нами в этот конкретный период большое испытание. Но это АПЛ, и мы стремимся быть самой успешной командой в ней. Нужно расти, чтобы справиться с любой задачей.

У нас будут неудачи, проигранные матчи. Без этого никуда. Но это не из-за наших провалов, а из-за высокого уровня соперников", — приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Начало матча, который состоится в воскресенье, 29 декабря, запланировано на 18:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.