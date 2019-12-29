Англия

"Шершни" хотят подписать швейцарца.

Защитник Милана Рикардо Родригес попал в сферу интересов Уотфорда, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Английский клуб намерен укрепить линию обороны и хочет подписать левого фулбека. В приобретении швейцарца также заинтересованы Наполи и Фенербахче.

Милан планирует выручить за Родригеса около 9 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел лишь 5 поединков в футболке "россонери".

Ранее сообщалось, что Уотфорд также хочет подписать полузащитника Удинезе Иньясио Пуссетто.

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