Италия

"Россонери" заинтересованы в подписании полузащитника Сельты.

Милан желает заполучить Станислава Лоботку, чтобы укрепить центральную зону, сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sport.

"Россонери" не готовы полноценно приобрести игрока, а хотят взять его в аренду с правом выкупа.

В текущем сезоне Лоботка провел 17 матчей в чемпионате Испании и не смог отличиться результативными действиями.

Отметим, что на Станислава Лоботку также претендует Наполи, который уже сделал предложение Сельте.