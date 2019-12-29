"Россонери" заинтересованы в подписании полузащитника Сельты.
СТАНИСЛАВ ЛОБОТКА, ФОТО GETTY IMAGES
29 декабря 2019, 09:20
Милан желает заполучить Станислава Лоботку, чтобы укрепить центральную зону, сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sport.
"Россонери" не готовы полноценно приобрести игрока, а хотят взять его в аренду с правом выкупа.
В текущем сезоне Лоботка провел 17 матчей в чемпионате Испании и не смог отличиться результативными действиями.
Отметим, что на Станислава Лоботку также претендует Наполи, который уже сделал предложение Сельте.