Англия

Football.ua подготовил список игроков, переход которых в летнее трансферное окно оказался провальным.

Трансферы в современном футболе являются одной из самых интересных составляющих. Порой клубы бьют всевозможные рекорды ради подписания футболиста, однако такая расточительность не всегда оправдывает ожидания болельщиков и тренерских штабов команд.

Прошлая летняя трансферная кампания подарила нам по-настоящему громкие подписания, но далеко не все из них оказались удачными. Конечно, оценивать успешность трансфера по итогам первой половины сезона – не всегда правильно, учитывая адаптационный период и прочие факторы, но, как бы то ни было, дорогостоящее подписания осуществляются с расчетом, что игрок будет приносить пользу команде здесь и сейчас.

Football.ua специально для вас сделал подборку из футболистов, чей переход в новый клуб минувшим летом стал провальным и пока не оправдывает инвестированные средства.

Давид Луис (из Челси в Арсенал, Сумма трансфера – 8,7 млн евро)

Позиция центрального защитника в Арсенале уже не первый год является проблемной, и это ни для кого не секрет. Подписание Давида Луиса с первого момента вызывало много вопросов, ведь бразилец отличается своей нестабильной игрой в обороне, хоть и имеет отменный длинный пас, способный начать быструю атаку команды.

Все опасения подтвердились, и игра "канониров" в защите не стала лучше с приходом Луиса. Напротив, центрбек неоднократно шел на необдуманный фол в своей штрафной, что стоило Арсеналу пропущенного мяча.

Клуб из северного Лондона в целом выступает очень блекло в нынешнем сезоне, и оборона – это лишь одна из проблем, которая требует решения. Нет никаких сомнений, что в этой зоне будут очередные перестройки, а Давид Луис потеряет место в основном составе, когда Роб Холдинг оправится от травмы, Вильям Салиба вернется из аренды и начнет прогрессировать, и Арсенал подпишет нового высококлассного центрального защитника.

Адриен Рабио (из ПСЖ в Ювентус, Сумма трансфера – бесплатно + агентские 10 млн евро)

Футбольные агенты призваны оказывать помощь своим клиентам в финансовых делах и прочих бюрократических вопросах, однако порой эти же агенты рушат карьеру игрокам, думая лишь о своей выгоде. Скандальный уход Рабио из ПСЖ, когда француз категорически отказался подписывать новый контракт, помнят все, однако кто мог подумать, что проблемы начнутся еще и в Ювентусе.

В ноябре 2019 года в СМИ появилась информация о том, что француз недоволен своим положением в команде и готов рассмотреть вариант со сменой клубной прописки уже этой зимой. Его мать (по совместительству — агент) начала рассматривать варианты, ведь Рабио действительно не смог закрепиться в "старой синьоре" в качестве основного игрока. Он провел 12 матчей во всех турнирах, из которых семь раз появлялся в стартовой одиннадцатке.

Портал WhoScored оценил игру Адриена во всех играх Серии А довольно низким балом 6,52, хотя против Локомотива и Байера в Лиге чемпионов французский хавбек наиграл на общую оценку 7,29. Впрочем, главная проблема Рабио – это его характер, который не первый год мешает ему прогрессировать, а подобное подписание, даже за бесплатно, просто невозможно считать успешным.

Патрик Кутроне (из Милана в Вулверхэмптон, Сумма трансфера – 18 млн евро)

Воспитанник Милана не отличился феноменальной результативностью в Милане, забив в 34 матчах прошлого сезона Серии А всего три гола, но Вулверхэмптон не пожалел на его покупку 18 миллионов евро.

Уже сейчас можно утверждать, что трансфер Кутроне не оправдал свои ожидания и точно нельзя сказать, дело ли в самой английской Премьер-лиге, которая подходит далеко не всем футболистам. 21-летний итальянец не забивает как в чемпионате Англии, так и в Лиге Европы. За 24 матча во всех турнирах всего три взятия ворот, а о стабильном месте в основном составе и думать не стоит при Рауле Хименесе (8 матчей в старте).

К счастью для Кутроне, в родном чемпионате на него есть спрос. Фиорентина намерена взять футболиста в аренду в зимнее трансферное окно, что является для него неплохим шансом заявить о себе еще раз, как это произошло в сезоне-2017/18.

Лука Йович (из Айнтрахта в Реал Мадрид, Сумма трансфера – 60 млн евро)

У Йовича не пошло в Реале с самого начала, хотя сезон-2018/19 в Айнтрахте был в его исполнении успешным и запоминающимся. Но сейчас 14 поединков во всех турнирах за "сливочных", из которых всего четыре в основном составе и один гол. Далеко не то, чего ждали от дорогостоящего серба, ведь так?

На игровом времени Йовича сыграло больше то, что Карим Бензема для Зинедина Зидана является безальтернативным вариантом, поэтому Лука с трансфером в Реал, откровенно говоря, поспешил. Ставить крест на 22-летнем нападающем пока рано, однако ему точно стоит задуматься о смене клуба.

Нет никаких сомнений, что выплачивать за него те же 60 миллионов никто не будет, но аренда станет для Йовича свежим глотком воздуха, если он все-таки заинтересован в получении игровой практики, а Реал готов предоставить этот шанс.

Алекс Ивоби (из Арсенала в Эвертон, Сумма трансфера – 30,4 млн евро)

Один из футболистов того "венгеровского" Арсенала покинул родную обитель минувшим летом, но, как показывает практика, далеко не всем "канонирам" удается стать лидерами в другой команде. Это касается и Алекса Ивоби.

Нигериец выступал в Арсенале с переменным успехом, а один успешно проведенный матч заставлял фанатов "пушкарей" забывать о провальных моментах. Результативными действиями Ивоби никогда не отличался, но быстрый и мощный фланговый игрок – каноничная фигура в построении игры современной команды АПЛ.

Эвертон не пожалел за Алекса кругленькую сумму, однако прогресса у 23-летнего вингера не наблюдается, как и недостатка игровой практики. Ивоби провел 16 поединков за "ирисок" в чемпионате Англии, в которых забил лишь один гол и наиграл по версии WhoScored на общую оценку 6,57. Для Арсенала продажа Ивоби стала отличной сделкой. Эвертону же стоит лишь надеяться, что Карло Анчелотти сможет как-то повлиять на дорогостоящего нигерийца.

Мойзе Кин (из Ювентуса в Эвертон, Сумма трансфера – 27,5 млн евро)

Не будем далеко отходить от Эвертона и поговорим еще об одном провальном подписании мерсисайдского клуба. Мойзе Кин – один из самых талантливых нападающих Европы, который в столь юном возрасте не побоялся уехать из чемпионата Италии, как ожидалось, за игровой практикой, но реалии АПЛ оказались не по зубам для 19-летнего форварда.

Итальянец сам признавался, что английское первенство в корне отличается от Серии А, поэтому пока ему довольно трудно адаптироваться к новому чемпионату. Шесть месяцев действительно слишком незначительный срок, чтобы делать однозначные выводы по Кину. Его перспективы безграничны, стоит лишь найти свою игру.

Возможно, проблемой для Кина стал выбор самой команды, ведь частая смена тренеров – не то, что нужно молодому футболисту. Новый наставник Эвертона Карло Анчелотти верит в итальянского форварда и не сомневается в его мастерстве, поэтому окончательно оценить успешность трансфера Мойзе Кина можно будет через некоторое время, но пока имеем то, что имеем.

Жоэлинтон (из Хоффенхайма в Ньюкасл, Сумма трансфера – 44 млн евро)

Подписание Жоэлинтона прошлым летом стало рекордным в истории Ньюкасла, который не пожалел за бразильца 44 миллиона евро. Стать заменой для Айозе Переса и Саломона Рондона у 23-летнего форварда пока не получается, и нет никаких предпосылок, что это вообще произойдет.

До сих пор не совсем понятно, почему "сороки" решились выложить столь значительную сумму за футболиста, который провел всего один сезон в топ-чемпионате на высоком уровне. Как итог, в 20 матчах в АПЛ бразилец забил всего один гол и отдал два ассиста, а руководство Ньюкасла, похоже, уже неоднократно пожалело об этом трансфере.

Несмотря на ужасную статистику, Жоэлинтон продолжает попадать в стартовый состав команды, но это, скорее всего, из-за отсутствия альтернативы. Как бы Дуайт Гейл не забивал в Чемпионшипе, в АПЛ совсем другой уровень. Да и, как говорится, надежда умирает последней, особенно если на кону стоят 44 миллиона евро.

Николя Пепе (из Лилля в Арсенал, Сумма трансфера – 80 млн евро)

В течение прошлой кампании Николя Пепе стал настоящей звездой, в услугах которой были заинтересованы лучшие европейские гранды. Гонку за подписание ивуарийца выиграл Арсенал, но выиграл ли лондонский клуб что-то от этого трансфера – уже другой вопрос.

На самом деле Пепе является очень техничным футболистом, но его феноменальный дриблинг уже не работает в АПЛ так, как это было во французской Лиге 1. Когда Николя выходит на замену, он может издеваться над соперниками, но спустя некоторое время защитники адаптируются и уже знают, как заблокировать попытки прохода вингера "канониров".

В этом и есть вся проблема Пепе. Он слишком часто берет игру на себя, что не дает его команде ничего, кроме потери мяча. В последнее время 24-летний нападающий вообще перестал попадать в основной состав, ведь его четыре гола и три ассиста в 20 матчах во всех турнирах точно не оправдывают ожидания. В классе Николя Пепе никто не сомневается, но то, что мы сейчас видим – это просто провал.

Евгений Коноплянка (из Шальке в Шахтер, Сумма трансфера – 1,5 млн евро)

Карьера Евгения Коноплянки в Европе выдалась довольно неоднозначной, можно сказать, что неудачной. Несмотря на множество слухов, которые связывали украинца с переездом в турецкий чемпионат, он в конечном итоге оказался в донецком Шахтере.

Не будем отрицать, что украинская Премьер-лига сейчас переживает не лучшие времена, но даже в нынешних реалиях Коноплянка не начал феерить за "горняков" так, как это было когда-то в Днепре.

В 14 поединках Шахтера украинский полузащитник появился в стартовом составе девять раз и смог отличиться тремя голами и одной результативной передачей. С такой результативностью более молодые Тете и Манор Соломон могут окончательно отправить Коноплянку на скамейку запасных, хотя легионеры и сами не отличаются бомбардирскими качествами.

В любом случае, украинец продолжит появляться в составе Луиша Каштру, но приобретение Коноплянки больше стало разочарованием, чем успехом для донецкого клуба.

Жерсон Родригес (из Джубило Иваты в Динамо Киев, Сумма трансфера – 2 млн евро)

Киевское Динамо провело плохую летнюю трансферную кампанию, а главные причины этому – подписания Мохаммеда Кадири и Жерсона Родригеса. Хочется поговорить именно про игрока сборной Люксембурга, поскольку его переход вызвал большой ажиотаж.

С самого начала довольно спорно было задействовать Родригеса на позиции форварда, на которой он себя никак не проявил, а после у легионера определенно произошел конфликт с тренерским штабом, чего футболист не скрывал во время матча 1/8 финала Кубка Украины против Шахтера.

Конечно, это не единственная причина, почему новичок Динамо перестал играть. В 14-ти поединках за "бело-синих" Жерсон отметился всего двумя взятиями ворот, что явно не впечатляет, поэтому мало кто удивится, если в ближайшем будущем люксембуржец покинет киевское Динамо.

Итог:

Можно заметить невооруженным глазом, что большинство неудачных трансферов из этой подборки относятся к клубам из английской Премьер-лиги. Из этого можно сделать простой и логичный вывод, что далеко не все футболисты сходу могут адаптироваться к реалиям этого чемпионата.

Из-за травм в этом топе также не оказалось Эдена Азара, поскольку он еще не успели себя проявить в новом клубе, а переход Себастьяна Алле в Вест Хэм нельзя назвать провальным, хоть от француза конечно ожидали большего.