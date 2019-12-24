Другое

Редакция Football.ua рассказывает о ведущих футболистах, которые могут получить статус свободных агентов.

Вскоре откроется зимнее трансферное окно, и клубы смогут провести трансферы, чтобы усилиться перед второй половиной сезона. У некоторых ведущих игроков контракты с клубами подходят к концу, что позволяет им уже в январе подписывать предварительные контракты.

Редакция Football.ua выбрала 20 сильнейших футболистов, которые следующим летом могут оказаться в статусе свободных агентов.

Подписывайтесь на Youtube-канал Бей-Беги, чтобы ничего не пропустить!