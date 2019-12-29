Арсенал проявляет интерес к Боатенгу

Арсенала заинтересован в услугах Жерома Боатенга, сообщает BavarianFootballWorks.

По информации источника, в лице 31-летнего футболиста "канониры" видят усиление защиты. Отмечается, что в услугах немца лично заинтересован Микель Артета.

В текущем сезоне Жером Боатенг провел девять матчей в Бундеслиге и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Боатенг намерен покинуть Баварию.

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