Англия

Капитан Ливерпуля вышел в стартовом составе на поединок против Вулверхэмптона.

Полузащитник Джордан Хендерсон попал в стартовый состав Ливерпуля на матч 20-го тура английской Премьер-лиги против Вулверхэмптона.

Данное появление на поле стало для капитана мерсисайдского клуба 308-м в чемпионате Англии.

Таким образом, Хендерсон является лучшим футболистом по количеству проведенных матчей в АПЛ, начиная с января 2010 года.

Следить за событиями матча Ливерпуль — Вулверхэмптон вы можете в онлайн трансляции на нашем сайте.

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