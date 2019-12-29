Англия

Главный тренер Челси прокомментировал победный матч против Арсенала (2:1).

В 20-м туре Премьер-лиги "синие" плохо начали игру против Арсенала, но позже сумели переломить ход поединка и добыть волевую победу 2:1.

"Мы были ужасны 30 минут: медленные, вялые, нервозные – полная противоположность тому, какими были в игре с Тоттенхэмом. Дали Арсеналу все, что они хотели. Поэтому мы рано произвели замену, мы ощущали, что это необходимо. Во втором тайме Челси доминировал", — рассказал Фрэнк Лампард ВВС.

"Были ли сильные выражения в перерыве? Возможно. Я считаю, можно простить неточный пас, но не вялость в лондонском дерби. Футболистам было это сказано, и они отреагировали должным образом. Во втором тайме не нужно было ничего делать с тактикой – все дело было в настрое и желании".

Челси после 20 туров идет на четвертом месте в таблице, опережая МЮ на четыре очка. Следующий матч "синие" проведут против Брайтона первого января.