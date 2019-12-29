Вашему вниманию видео лучших моментов матча английской Премьер-лиги.
Арсенал — Челси, Getty Images
29 декабря 2019, 18:43
В матче 20-го тура английской Премьер-лиги лондонской Арсенал проиграл Челси со счетом 1:2.
Подопечные Микеля Артеты с начала первой половины встречи вели в счете, но из-за ошибок "канониров" победу с Эмирейтс увезла команда Фрэнка Лампарда.
Арсенал — Челси 1:2
Голы: Обамеянг, 13 — Жоржиньо, 83, Абрахам, 87
Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Чеймберс (Мустафи, 23), Давид Луис, Сака — Гендузи, Торрейра — Нельсон (Пепе, 85), Озил (Уиллок, 76), Обамеянг — Ляказетт
Челси: Аррисабалага — Рюдигер, Зума, Томори (Лэмпти, 59) — Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Эмерсон (Жоржиньо, 34) — Виллиан, Маунт — Абрахам
Предупреждения: Гендузи, Давид Луис, Торрейра, Ляказетт, Мэйтленд-Найлз — Маунт, Канте, Рюдигер, Жоржиньо