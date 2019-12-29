Англия

Решающий мяч отправил в свои ворота игрок Бирмингема Уэс Хардинг.

Лидс и Бирмингем выдали сумасшедший матч в 25-м туре Чемпионшипа.

"Павлины" лидировали 2:0 к 21-й минуте, на 61-й счет стал 2:2. Затем Лидс дважды выходил вперед и дважды Бирмингем отыгрывался, причем второй раз – на 90+1 минуте.

Однако набрать очки Бирмингему не удалось: автогол Хардинга на 90+5 минуте принес победу Лидсу. "Павлины" по дополнительным показателям обошли Вест Бромвич на вершине турнирной таблицы, и именно с этим соперником они сыграют 1 января.

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