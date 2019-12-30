Англия

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес — о своем возвращении в состав "молотобойцев".

Дэвид Мойес вернулся в Вест Хэм, подписав с клубом 18-месячный контракт.

"Невероятно. Я рад вернуться домой. Я скучал по этому месту, мне нравилось работать здесь. С нетерпением жду, когда приступлю к работе. Горжусь тем, что вернулся в Вест Хэм. Более важным является поиск того, что я могу сделать и улучшить, а также то, как быстро мы вернемся к победам".

"Этот состав лучше, чем тот, когда я впервые возглавил клуб. С нетерпением жду совместной работы".

"У нас есть краткосрочная цель – побеждать, чтобы выйти из нынешнего положения. Этим мы и будем заниматься следующие шесть месяцев. Нужно сосредоточиться на ближайших играх", — приводит слова Дэвида Мойеса официальный сайт Вест Хэма.

Напомним, что ранее Мойес тренировал Вест Хэма в сезоне-2017/18.

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