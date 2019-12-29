Шотландский специалист заключил контракт на полтора сезона.
Дэвид Мойес, Getty Images
29 декабря 2019, 23:18
Дэвид Мойес сменил Мануэля Пеллегрини на посту главного тренера Вест Хэма, сообщили "молотки" в Твиттере.
Контракт с шотландским специалистом рассчитан до конца сезона-2020/21. Он приступает к работе немедленно. Именно под руководством Мойеса команда будет готовиться к матчу с Борнмутом первого января на Лондон Стэдиум.
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Мойес уже работал в Вест Хэме на протяжении семи месяцев в сезоне-2017/18, после чего уступил свое место вышеупомянутому Пеллегрини.
После 19 сыгранных матчей Вест Хэм занимает 17-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на одно очко.