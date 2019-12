Дэвид Мойес сменил Мануэля Пеллегрини на посту главного тренера Вест Хэма, сообщили "молотки" в Твиттере.

Контракт с шотландским специалистом рассчитан до конца сезона-2020/21. Он приступает к работе немедленно. Именно под руководством Мойеса команда будет готовиться к матчу с Борнмутом первого января на Лондон Стэдиум.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE