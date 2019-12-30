Англия

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола — о системе VAR.

В рамках 20-го тура АПЛ Манчестер Сити на своем поле обыграл Шеффилд Юнайтед.

"После 48 часов мы восстановились для невероятного матча, после более, чем 80 минут с 10 футболистами на поле. Могу лишь похвалить команду".

"Хочу отметить Шеффилд. Эта команда недавно получила повышение в классе, и находится на шестой или седьмой строчке. Невероятная команда".

"Теперь я должен сказать спасибо Премьер-лиге за то, что нам предоставят три дня отдыха до старта следующего матча".

"Я часто говорил, что у меня большой список претензий к VAR. Каждый тур – это хаос. Надеюсь, в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону".

Пеп Гвардиола добыл свою 100-ю победу в рамках английской Премьер-лиги.

"Здорово быть в числе сильнейших команд. Это важно. Я особенно рад за футболистов , ведь они – причина того, что мы выиграли 100 игр", — приводит слова Пепа Гвардиолы BBC.

После 20 туров Манчестер Сити занимает третье место в АПЛ, имея в активе 41 набранный пункт.

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