"Горожане" добыли три очка в поединке против "клинков" в рамках АПЛ.
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед, Getty Images
30 декабря 2019, 00:55
Подопечные Пепа Гвардиолы на своем поле принимали коллектив Криса Уайлдера. Манчестер Сити сумел реализовать свое преимущество и отличился двумя голами в воротах Шеффилд Юнайтед.
"Клинки" не сумели дать отпор "горожанам" и покинул Этихад без набранных очков.
Обзор матча:
Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 2:0
Голы: Агуэро, 52, Де Брюйне, 82.
Ман Сити: Браво – Уокер, Фернандиньо, Эрик Гарсия, Зинченко – Де Брюйне, Родри, Б. Силва (Гюндоган, 62) – Марез, Агуэро (Фоден, 81), Стерлинг (Габриэль Жезус, 88).
Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Бешэм, Эган, О'Коннелл – Болдок, Бешич (Макберни, 75), Норвуд, Флек, Стивенс – Муссе (Шарп, 83), Робинсон (Макголдрик, 59).
Предупреждения: Б. Силва – Стивенс.