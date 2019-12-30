Англия

Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итог лондонского дерби.

Подопечные Микеля Артеты на своем поле упустили победу над Челси в рамках 20-го тура АПЛ.

"Это жестокое поражение. В первом тайме можем отметить позитив, было видно, чего мы пытаемся добиться. То, как мы пропустили – это разочарование. Не нужно ничего пояснять".

"Мы правильно реагировали, играли, однако сложно доминировать на протяжении 90 минут в матче против такой команды, как Челси. Мы оборонялись слишком глубоко и не готовы так хорошо физически, как Челси".

"Индивидуальные ошибки стоили победы, но не могу жаловаться на своих игроков – они показали хорошее отношение к делу, а также периодически показывают на поле то, что мы наигрываем на тренировках", — приводит слова Микеля Артеты Teamtalk.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Арсенал – Челси.

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