Англия

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро — о матче против Шеффилд Юнайтед.

Манчестер Сити на своем поле сумел обыграть коллектив Криса Уайлдера.

"Мы были обязаны побеждать. Довольны, что сумели взять три очка. Играя с хорошими футболистами, легко дается забивать голы".

"Гвардиола всегда делает так, чтобы мы были сконцентрированы на матчах, чтобы мы усердно работали на тренировках".

"Ливерпуль? Догнать их будет очень сложно. Мы должны сосредоточиться на своих победах и на завоевании путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон", — приводит слова Серхио Агуэро BBC.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед.

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