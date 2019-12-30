Англия

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн провел уже 200 поединков в чемпионате Англии.

В рамках поединка 20-го тура чемпионата Англии против Норвича, Харри Кейн провел свой 200-й поединок в турнире.

На его счету в этом матче один гол с пенальти, который оказался для него 136-м в рамках английской Премьер-лиги.

Только два супер-форварда в своих первых 200 матчах в АПЛ сумели забить больше, чем капитан "шпор". Серхио Агуэро на момент своего 200-го поединка забил 138 мячей, а легендарный Алан Ширер отметился 145 голами.

В нынешнем сезоне на счету Кейна 11 мячей в АПЛ, у Агуэро на один гол меньше.

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