Англия

Молодой вингер заинтересован в возвращении в Лондон.

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо выразил желание перейти в Челси, информирует издание The Telegraph.

Санчо планирует покинуть немецкий клуб и раздумывает над вариантами продолжения карьеры. Молодой вингер родился в Лондоне и хотел бы вернуться в родной город.

В подписании 19-летнего игрока также заинтересован Манчестер Юнайтед.

В текущем Санчо провел 24 поединка в футболке "шмелей", забив 12 голов и совершив 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что Челси не намерен платить за Санчо 100 миллионов фунтов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.