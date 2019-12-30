Молодой вингер заинтересован в возвращении в Лондон.
Джейдон Санчо, Getty Images
30 декабря 2019, 12:43
Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо выразил желание перейти в Челси, информирует издание The Telegraph.
Санчо планирует покинуть немецкий клуб и раздумывает над вариантами продолжения карьеры. Молодой вингер родился в Лондоне и хотел бы вернуться в родной город.
В подписании 19-летнего игрока также заинтересован Манчестер Юнайтед.
В текущем Санчо провел 24 поединка в футболке "шмелей", забив 12 голов и совершив 13 ассистов.
Ранее сообщалось, что Челси не намерен платить за Санчо 100 миллионов фунтов.
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