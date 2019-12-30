Англия

Хавбек Вулверхэмптона провел очень сильный месяц.

Испанский вингер Вулверхэмптона Адама Траоре в декабре принял участие в семи поединка чемпионата Англии.

В них он отметился двумя голами ( в ворота Ман Сити и Тоттенхэма) и одной результативной передачей (также против Сити).

При этом, как сообщает WhoScored, за этот период Траоре целых 53 раза обыгрывал соперников с помощью дриблинга.

За этот же месяц два клуба АПЛ — Борнмут и Бернли — на всех своих игроков набрали меньшее количество точных попыток дриблинга. В составе Борнмута игроки только 47 раз сумели обыграть соперников, а футболисты Бернли и вовсе лишь 32 раза обводили противников удачно.

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