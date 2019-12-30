Англия

Кроме киевлян на форварда Слована претендуют Селтик и лиссабонский Спортинг.

Форвард сборной Словении Андраж Шпорар хочет зарабатывать в новом клубе один миллион евро ежегодно, утверждает Nogomania.

Источник сообщает об интересе к Андражу со стороны Динамо, Селтика и Спортинга Л. Однако вице-президент Слована Иван Кмотрик утверждает, что в игроке также заинтересованы клубы из Испании, Италии, Франции и Бельгии.

Слован хочет выручить за нападающего 7-8 млн евро. По информации шотландских СМИ, Динамо предлагало чуть более четырех миллионов.