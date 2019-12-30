Украина

Шотландский таблоид Daily Record утверждает, что киевляне предложили только 4,1 млн евро.

Киевскому Динамо придется серьезно потратиться, чтобы подписать форварда Слована Андраша Шпорара. Вице-президент клуба Иван Кмотрик оценил 25-летнего игрока в 7-8 млн евро.

"Не могу представить, чтобы Андраш ушел меньше, чем за 7-8 млн евро", — цитирует Кмотрика Pravda.sk.

На игрока также претендует чемпион Шотландии Селтик.

"Это правда, что Селтик прислал нам предложение и проявил огромный интерес к Шпорару. Но в нем заинтересованы и другие сильные клубы из таких стран, как Франция, Испания, Италия, Португалия и Бельгия. Думаем, во время трансферного окна интерес даже усилится", — добавил Кмотрик.

Шпорар хорошо проявил себя в Лиге Европы, забив пять голов на групповом этапе. Больше него забивал только форвард Рейнджерс Альфредо Морелос (шесть мячей).