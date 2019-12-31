Англия

Агент норвежца высказался о трансфере своего клиента в дортмундскую Боруссию.

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд стал игроком дортмундской Боруссии, несмотря на то, что главным претендентом на него являлся Манчестер Юнайтед.

Агент футболиста Мино Райола рассказал, почему его клиент выбрал команду Люсьена Фавра, а не "красных дьяволов".

"МЮ вел переговоры дольше остальных. У всех была возможность лично поговорить с Холандом. В этом не было никакой проблем, особенно, когда Эрлинг лично знаком с Солскьяером".

"Очевидно, Холанд чувствовал, что переход в Манчестер Юнайтед — неправильный шаг в его карьере на данный момент. Ничего личного".

"Он выбрал Боруссию Дортмунд, и я очень счастлив, потому что он перешел в клуб, в который хотел, и это лучшее решение для него сейчас".

"Если бы он хотел поехать в Манчестер Юнайтед, я бы организовал ему переход в Манчестер Юнайтед, но он этого не сделал".

"Предложение от МЮ было хорошим, но речь сейчас не о деньгах. Просто игрок выбрал дортмундскую Боруссию на этом этапе своей карьеры", — приводит слова Райолы The Telegraph.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд обошелся дортмундской Боруссии в 45 миллионов евро, из которых только 20 миллионов получил РБ Зальцбург.

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