Германия

19-летний норвежец перешел в Боруссию из РБ Зальцбурга.

Нападающий Эрлинг Холанд перешел из РБ Зальцбурга в дортмундскую Боруссию, подписав контракт до лета 2024 года.

Как сообщает известный журналист Николо Шира, трансфер 19-летнего норвежца обошелся "шмелям" в 45 миллионов евро.

Интересно, что только 20 миллионов получил Зальцбург, а остальная сумма досталась отцу Холанда (10 млн) и агенту Мино Райоле (15 млн).

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд забил за РБ Зальцбург 28 мячей в 22-х матчах, в том числе 8 голов в шести играх Лиги чемпионов.

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