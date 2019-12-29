Германия

Экс-нападающий РБ Зальцбург Эрлинг Холанд продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

Эрлинг Холанд, поразивший всю Европу феноменальной результативностью в нынешнем сезоне, стал игроком Боруссии Д — сообщил официальный Твиттер "шмелей".

Контракт рассчитан до лета 2024 года, финансовые подробности пока не сообщаются.

🤔 Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs — Borussia Dortmund (@BVB) December 29, 2019

В нынешнем сезоне Холанд забил за РБ Зальцбург 28 мячей в 22-х матчах, в том числе 8 голов в шести играх Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Ювентус готов заплатить за форварда 30 миллионов евро. Однако отказался от норвежца из-за его высоких требований по зарплате.

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