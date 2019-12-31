Хавбек Реала может сменить Ла Лигу на АПЛ.
Хамес Родригес, Getty Images
31 декабря 2019, 08:20
Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес этой зимой может сменить клубную прописку и перебраться в английскую Премьер-лигу.
Как сообщает Marca, в услугах 28-летнего колумбийца заинтересован Эвертон.
Новый главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти хотел бы поработать с Хамесом, поэтому обозначил хавбека, как цель на это трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Реал все еще рассчитывает на Хамеса, несмотря на его недавние травмы.
В текущем сезоне Родригес провел за "сливочных" девять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.