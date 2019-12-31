Англия

Хавбек Реала может сменить Ла Лигу на АПЛ.

Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес этой зимой может сменить клубную прописку и перебраться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Marca, в услугах 28-летнего колумбийца заинтересован Эвертон.

Новый главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти хотел бы поработать с Хамесом, поэтому обозначил хавбека, как цель на это трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Реал все еще рассчитывает на Хамеса, несмотря на его недавние травмы.

В текущем сезоне Родригес провел за "сливочных" девять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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