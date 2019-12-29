Испания

Колумбийский хавбек продолжает входить в планы Зинедина Зидана.

Полузащитник Хамес Родригес не покинет мадридский Реал в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает AS.

По информации источника, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан предоставит 28-летнему колумбийцу шанс в 2020 году, несмотря на недавние травмы.

Стоит отметить, что Хамес полностью восстановился после повреждений и решил отказаться от рождественских каникул, чтобы набрать форму.

В текущем сезоне Родригес провел за Реал девять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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