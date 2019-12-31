Англия

Полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ.

Главный тренер Ньюкасла Стив Брюс рассчитывает на приобретение трех футболистов в январе, сообщает The Telegraph.

По информации источника, Лаллана находится в сфере интересов "сорок". Контракт 31-летнего футболиста с Ливерпулем завершается ближайшим летом.

Тем не менее, на Лаллану будет большой спрос со стороны других клубов АПЛ, ввиду чего Ньюкаслу будет сложно его заполучить. Кроме того, Юрген Клопп не хотел бы отпускать англичанина в январе.

Отметим, что также Ньюкасл проявляет интерес к Данни Дринкуотеру и Граниту Джаке.

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