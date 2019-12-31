Англия

Скандальный агент прокомментировал методы работы "красных дьяволов".

Агент Поля Погба Миной Райола раскритиковал работу Манчестер Юнайтед и заверил, что не будет организовывать переходы игроков в стан манкунианцев.

"Сейчас я бы никого не привел туда. Они угробили бы Пеле, Марадону и Мальдини. Проблема Погба в Манчестере — отсутствие спортивного проекта. Полю нужен такой клуб, как Ювентус", — приводит слова Райолы La Repubblica.

Напомним, ранее Мино Райола рассказал, что помешало переходу Эрлинга Холанда в Манчестер Юнайтед.

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