Англия

Агент подтвердил, что Реал Мадрид делал предложение Манчестер Юнайтед по Полю Погба.

Мино Района, агент полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, высказался о будущем своего клиента, которого неоднократно связывали с возможным уходом в мадридский Реал.

"Поль не может злиться на Солскьяера, потому что Оле хорошо относился к нему, когда Поль было моложе. Та любовь и уважение, которое получил Погба от Оле говорит о том, что ни о какой злость речи быть не может".

"Погба хочет стать успешным и счастливым, а также он хочет выигрывать трофеи в Манчестер Юнайтед. Да, был большой интерес со стороны Реала, но МЮ отказался отпускать Поля. Никакой суеты в этом вопросе не было, поскольку я работаю в соответствии с интересами игрока".

"Вы знаете, что другие футболисты могут довести ситуацию до крайности, но Полю это не нравится. Мы работаем по-другому. Реал Мадрид делал предложение по Погба, но МЮ его отвергли".

"Мне жаль, потому что я думаю, что Поль — француз, тогда как Зинедин Зидан является настоящей легендой в истории французского футбола", — приводит слова Райолы The Telegraph.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед точно не отпустит Погба в зимнее трансферное окно, однако его одноклубники убеждены, что француз уже сыграл свой последний матч за "красных дьяволов".