Англия

Защитник Арсенала Калум Чеймберс, вероятно, выбыл до конца сезона.

Калум Чеймберс получил травму в матче против Челси в 20-м туре АПЛ, в результате чего был заменен.

После предварительного медицинского осмотра у медиков Арсенала серьезное подозрение, что у англичанина повреждение передней крестообразной связки. Если худшие опасения подтвердятся, то Чеймберс рискует пропустит остаток сезона, сообщает Daily Mail.

В текущем сезоне Чеймберс провел 14 матчей в АПЛ: на его счету один гол и одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что Арсенал проявляет интерес к Упамекано.

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