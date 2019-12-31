Англия

Защитник РБ Лейпциг Дайо Упамекано может перебраться в АПЛ.

Арсенал заинтересован в услугах Дайо Упамекано, сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер "канониров" Микель Артета в январе намерен усилить защиту своей команды. Действующее соглашение Упамекано с РБ Лейпциг рассчитано до 30 июня 2021 года.

Отметим, что прошлым летом лондонский клуб предлагал 70 миллионов евро "быкам", но получил отказ.

Ранее сообщалось, что Арсенал проявляет интерес к Боатенгу.

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