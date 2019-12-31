Арсенал заинтересован в услугах Дайо Упамекано, сообщает Daily Mail

По информации источника, главный тренер "канониров" Микель Артета в январе намерен усилить защиту своей команды. Действующее соглашение Упамекано с РБ Лейпциг рассчитано до 30 июня 2021 года. 

Отметим, что прошлым летом лондонский клуб предлагал 70 миллионов евро "быкам", но получил отказ. 

Ранее сообщалось, что Арсенал проявляет интерес к Боатенгу

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.