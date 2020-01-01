Англия

"Горожане" набрали наибольшее количество очков и выиграли больше трофеев, чем соперники.

Манчестер Сити в период с 2010 по 2019 год включительно выиграл десять трофеев в Англии – на три больше, чем Челси и на пять больше Манчестер Юнайтед.

"Я считаю, мы были лучшей командой прошлого десятилетия в плане очков, голов, всего – даже титулов. Так что поздравляю Манчестер Сити с этим", — цитирует Гвардиолу The Guardian.

"Большие клубы в Англии всегда смотрят вперед. Мы постараемся проанализировать, как нам стать лучше – не только в плане состава, но и как клубу".

Также Гвардиола отметил, что лидер обороны команды Эмерик Ляпорт приступит к тренировкам в течение максимум десяти дней.