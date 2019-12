Эмерик Ляпорт в скором времени приступит к тренировочному процессу в общей группе. Об этом сообщил Пеп Гвардиола в интервью официальному сайту "горожан".

В ближайшие 7-10 дней Ляпорт приступит к тренировкам, а вот когда француз сможет принять участие в официальном матче, Гвардиола не знает.

PEP 💬 @Laporte and @LeroySane19 (are still injured) — the rest are happy.



Laporte is now getting better and training alone, he’s already on the pitch. I don’t know (how long until he's back) but one week or ten days then he can train with us.



