Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт в скором времени приступит к тренировкам в общей группе.
Эмерик Ляпорт (слева), Getty Images
31 декабря 2019, 18:55
Эмерик Ляпорт в скором времени приступит к тренировочному процессу в общей группе. Об этом сообщил Пеп Гвардиола в интервью официальному сайту "горожан".
В ближайшие 7-10 дней Ляпорт приступит к тренировкам, а вот когда француз сможет принять участие в официальном матче, Гвардиола не знает.
Напомним, что в начале сентября Ляпорт перенес операцию на колене.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.