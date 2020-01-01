Англия

Впрочем, в клубе уверяют, что "синие" вписываются в правило финансового фэйр-плей от УЕФА.

Челси задекларировал убытки в 96,6 млн фунтов в финансовом году-2018/19, сообщает Sky Sports.

Оборот клуба вырос до 446,7 млн фунтов, однако неучастие в Лиге чемпионов, затраты на смену тренера и рекордные расходы на подписание игроков привели к потерям.

В вышеуказанный финансовый период вошли трансферы Кепы Аррисабалаги (72 млн фунтов), Кристиана Пулишича (57,6), Матео Ковачича (40,5) и Жоржиньо (51,3).

Тем не менее, в клубе утверждают, что они вписываются в требования финансового фэйр-плей от УЕФА.

Челси после 20 туров Премьер-лиги идет на четвертом месте, опережая МЮ на четыре очка и на шесть отставая от идущего третьим Ман Сити. Сегодня "синие" сыграют против Брайтона, матч начнется в 14:30.