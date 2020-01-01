Англия

Шотландец принял "молотков" на расстоянии одного очка от зоны вылета.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес получит бонус минимум в два миллиона фунтов, если "молотки" сохранят прописку в Премьер-лиге, сообщает The Daily Mail.

Итоговая выплата может быть еще больше – она зависит от места, на котором Вест Хэм финиширует в АПЛ.

Базовая зарплата шотландца в клубе составляет 2 млн евро за сезон – существенно ниже, чем у его предшественника Мануэля Пеллегрини, зарабатывавшего по 7 млн.

На данный момент Вест Хэм идет на 17-м месте, опережая зону вылета на одно очко. У "молотков" есть игра в запасе против Ливерпуля, который выиграл 18 из 19 первых матчей.

Сегодня "молотки" проведут свой первый матч в этом сезоне под руководством Мойеса. Игра с Борнмутом начнется в 19:30.