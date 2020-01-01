Англия

Молодой форвард вернулся в клуб из АПЛ.

Борнмут прервал аренду нападающего Сэма Сарриджа в Суонси, информирует Sky Sports.

"Вишни" испытывают проблемы в линии нападения и решили вернуть в команду молодого форварда, который сумел проявить себя в Чемпионшипе.

Сарридж присоединился к Суонси на правах аренды минувшим летом. В футболке "лебедей" 21-летний игрок провел 23 поединка, отличившись семью голами.

В активе нападающего имеется 2 матча и 1 гол в составе молодежной сборной Англии.

Действующий контракт Сарриджа с Борнмутом рассчитан до июня 2021 года.

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